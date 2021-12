Suisse : Deux tests pour prédire quels seniors ne seront plus aptes à conduire

Une étude d’Unisanté révèle qu’il est possible d’anticiper, quatre ans à l’avance, des difficultés à prendre le volant chez les personnes de plus de 70 ans.

Chaque année en Suisse, 25 personnes en moyenne perdent la vie à la suite d’un accident causé par un conducteur de plus de 70 ans. Dans 14 cas sur 25, c'est ce dernier qui est décédé. Depuis 2019, le contexte légal requiert que l’aptitude à la conduite des personnes de plus de 75 ans fasse l’objet d’une évaluation médicale tous les 2 ans (l’âge était auparavant de 70 ans).

Les tests de la montre et des tracés

L’étude révèle que certains tests cognitifs sont plus efficaces que d'autres pour prédire les troubles susceptibles de mener à terme à la cessation de conduite. Deux tests permettent en particulier d'identifier les personnes a priori sans problème de conduite important qui ont un risque élevé de connaître des difficultés quatre ans plus tard: le test de la montre qui consiste à dessiner une horloge et indiquer 11h10, et le test des tracés dans lequel la personne relie graphiquement des chiffres et des lettres dans un ordre déterminé avec mesure du temps.