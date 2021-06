Mexique : Deux têtes découvertes dans des bureaux de vote

À Tijuana, des restes humains, dont deux têtes, ont été déposés dans trois bureaux de vote lors des élections de dimanche.

Le Mexique a organisé des élections dimanche pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des députés et élire plus de 20'000 responsables locaux. (Photo Guillermo Arias / AFP)

Lors d’un premier incident, alors que les bureaux de vote étaient ouverts depuis un peu plus d’une heure, un homme s’est approché et a jeté une tête humaine à l’intérieur, selon un rapport du bureau du procureur de l’État de Basse-Californie. Le vote a été momentanément perturbé et l’intervention de la police a été nécessaire pour emporter la tête.