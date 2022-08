Grèce : Deux têtes tombent après le scandale d’espionnage

Victime de l’affaire du logiciel espion

Quelques heures plus tôt, un autre responsable du gouvernement Grigoris Dimitriadis, secrétaire général des services du Premier ministre et neveu de ce dernier, a également présenté sa démission. Il est mis en cause par des médias d’investigation pour ses «liens» avec un scandale d’espionnage via le logiciel illégal Predator.