Inflation : Deux tiers des cafés et restaurants vont augmenter leurs prix

Il faudra sans doute débourser davantage pour s’offrir un petit noir avec un croissant au restaurant. En effet, deux tiers des cafés et restaurants songent à augmenter leurs prix dans notre pays ces trois prochains mois, selon une enquête du KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, auprès de 4500 établissements. C’est ce que rapporte mercredi l’Aargauer Zeitung (article payant). Et ce n’est pas seulement le tarif du café qui va prendre l’ascenseur, mais bel et bien toute la carte des menus.