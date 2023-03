Suisse: Deux tiers des citadins sont contre les zones 30 partout en ville

«Une perception subjective»

Le TCS affirme que les sondés constatent que les zones 30 ont tendance à encore davantage congestionner le trafic en ville. Il réclame le maintien de grands axes où l’on peut rouler plus vite. «Ce n’est pas en ralentissant les transports publics et les vélos électriques rapides qu’il y aura moins de voitures en ville, au contraire!», affirme Peter Goetschi dans «Le Matin Dimanche». Stéphanie Penher de l’Association transports et environnement (ATE) rétorque que «toutes les études factuelles montrent le contraire» et que la baisse de fluidité est «est une perception subjective des sondés».