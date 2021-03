Les TPG et les HUG ont lancé lundi une campagne de sensibilisation à l’utilisation du gel hydroalcoolique. Au total, 25’000 flacons seront distribués gratuitement aux passagers des trams et des bus.

Le professeur Didier Pittet a rappelé l’importance de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. leo/20 min

Se protéger et protéger les autres contre le Covid en utilisant du gel hydroalcoolique, c’est ce qu ’ont voulu rappeler, en particulier en ce lundi de reprise de l’activité dans les commerces, les Transports publics genevois (TPG) et la t ask force des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui pilote la campagne Stop Covid. Les deux entités se sont associées pour sensibiliser les usagers des TPG.



« On a beaucoup parlé du masque, mais deux tiers des contaminations passent par les mains, a insisté le professeur Didier Pittet, médecin infectiologue et épidémiologiste aux HUG. Aujourd’hui, on a l’impression que la vie reprend, mais cette reprise est très symbolique, on aimerait surtout ne pas revenir à des consignes plus importantes. » D’où la nécessité de faire une piqûre de rappel avec cette opération de sensibilisation.

Quelque 2500 flacons par jour

Le directeur général des TPG, Denis Berdoz, a souligné que la régie a déjà mis en place la désinfection complète des véhicules chaque jour, ainsi que l’ouverture des portes aux arrêts pour les aérer, et attend de sa clientèle qu’elle porte le masque aux arrêts et à bord. « Cette fois, nous allons un cran plus loin et distribuons du gel dans les véhicules » , a-t-il r apporté. Une « action de prévention » , qui durera deux semaines, les jours ouvrables et aux heures de pointe le matin et le soir. En tout, 25’000 flacons fabriqués par l’entreprise Givaudan et mis à disposition par la cellule de crise du Canton ORCA GE vont être distribués gratuitement par une trentaine de collaborateurs dans les TPG, soit 2500 par jour. En outre, 26 étudiants iront à la rencontre des passagers à Cornavin ou à Bel-Air pour leur proposer une désinfection des mains et une information sur les bons usages en vigueur. Enfin, deux visuels seront diffusés sur les 1500 écrans situés dans les véhicules

«Retenue» à prendre les TPG

Si, comme l’a reconnu le conseiller d’ É tat Serge Dal Busco, chargé du D épartement des infrastructures, « il y a encore une certaine aversion et une retenue à prendre les transports publics » (ndlr: la fréquentation des TPG oscille entre 60 et 65% actuellement), le professeur Didier Pittet a voulu rassurer en soulignant que, selon une étude française, « les transports publics n’augmentent pas le risque d’acquisition du Covid » , tandis qu’une autre étude a pu démontrer que, lors du premier confinement, les villes où les transports publics avaient été arrêtés, il n’y a pas eu de baisse des infections. « Notre message est: Reprenez les TPG en appliquant les gestes barrière, a encore ajouté Serge Dal Busco. Soyons responsables, continuons les efforts nécessaires pour retrouver le chemin de la liberté. »

Créer des réflexes

Après les transports publics, la campagne d e sensibilisation devrait se déployer dans d’autre s secteurs, comme le commerce (salons de coiffure, grand e distribution par exemple), les associations caritatives, sportives ou encore culturelles: « C’est maintenant qu’il faut le faire car tout le monde n’est pas encore vacciné, a indiqué le coordinateur de la campagne, Christophe Lamps. Avant, on faisait beaucoup de digital, en particulier les réseaux sociaux, cela permettait de toucher toutes les cibles, notamment les jeunes. Maintenant, on va sur le terrain. On veut faire des actions coup de poing pour marquer les esprits et créer des réflexes. Cela se met en place maintenant à Genève, et cela devrait suivre ensuite dans d’autres cantons, comme Vaud ou le Valais, probablement avec d’autres actions.»