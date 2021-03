Les locataires commerciaux s’en sortent-ils durant la pandémie de Covid-19? C’est la question posée au Conseil fédéral par le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE). Le parlementaire voulait savoir s’ils arrivaient à trouver des arrangements avec leur bailleur pour payer le loyer de leur magasin ou de leur commerce et combien étaient en défaut de paiement.

Le Conseil fédéral indique aussi que si avant la pandémie, seuls 6% des locataires commerciaux avaient de grosses difficultés à payer leur loyer, ce chiffre a grimpé à 33% depuis. Enfin, autre statistique livrée par le gouvernement, 42% des locataires commerciaux ont estimé que la situation était la même avant et après le semi-confinement.

Pour rappel, le Conseil n ational , d a ns son débat lundi soir sur la révision de la loi Covid, a accepté d ’ octroyer une prolongation de délai aux commerçants pour payer leur loyer. C e délai de paiement passera à 90 jours pour les locataires. Les contrats ne devront en outre pas être résiliés pendant la période de fermeture et jusqu ’ à six mois après , ont encore décidé les parlementaires.