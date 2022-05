Statistiques : Deux tiers des locaux d’habitation en main de particuliers

Remplaçant les statistiques issues des recensements, l’analyse, qui a lieu tous les dix ans, portant sur les logements, montre que 67,5% des bâtiments à usage d’habitation appartiennent à des particuliers.

La moitié des logements en main de particuliers sont des villas individuelles. DR

Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur le logement remontent à 2012 et se fondent sur le recensement de 2000. Depuis ce moment, grâce à la numérisation et à l’harmonisation des registres fonciers au niveau suisse, l’OFS est en mesure de produire, avec ces données, une statistique sur le type de propriétaire des bâtiments à usage d’habitation.

Ce jeudi, l’OFS a publié les chiffres pour l’année 2020. Environ deux tiers des bâtiments à usage d’habitation (67,5%) étaient en main de particuliers. Les personnes morales en détenaient plus d’un sur dix (11,5%). Les communautés (sociétés simples, hoiries, communautés de biens, indivisions) possédaient 14,4% des biens immobiliers.

Les maisons individuelles, qui formaient plus de la moitié du parc analysé, étaient détenues à hauteur de 75,5% par des particuliers et de 18,3% par des communautés, principalement des sociétés simples. En revanche, seul un peu plus de la moitié (56,6%) des bâtiments à plusieurs logements étaient en main de particuliers. Dans 19,8% des cas, les objets de cette catégorie appartenaient à des personnes morales, 13,4% étaient détenus par des propriétaires d’au moins deux types différents (mixtes) et 9,3% par des communautés.

Disparités cantonales

Les conditions-cadres cantonales en matière d’habitat, de fiscalité, de logement et d’économie, mais aussi la structure des parcs immobiliers, ont une incidence sur la distribution des propriétaires fonciers. Ainsi, dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et du Tessin, 84%, respectivement 82,8%, des bâtiments à usage d’habitation étaient en main de particuliers. Ce taux n’était que de 40,6% dans le canton de Bâle-Ville, qui affichait en revanche le taux le plus élevé (30,5%) de biens détenus par des personnes morales. Cette dernière catégorie de propriétaires était également bien représentée dans le canton de Genève (25,7%). Les cantons de Bâle-Campagne (37,9%), d’Argovie (29,8%) et de Berne (27,3%) se distinguaient avec des proportions particulièrement élevées de biens appartenant à des communautés.

Le parc immobilier des particuliers est ancien

Les bâtiments anciens tendaient à être plus souvent détenus par des particuliers que les bâtiments plus récents. En 2020, 72,4% des objets construits avant 1919 appartenaient à des privés. Ceux construits entre 2016 et 2020 ne l’étaient qu’à hauteur de 56,1%. Dans cette tranche d’âge, il ne faut pas oublier qu’une partie des bâtiments récemment mis sur le marché étaient encore en main des promoteurs immobiliers.

À noter que cette statistique ne tient pas compte des cantons de Zurich et du Valais, car les données de ces cantons ne peuvent pas encore être intégrées dans l’outil de calcul de l’OFS.

Un pays de locataire? En 2012, les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur le logement remontaient au recensement de 2000 rappelait à l’époque «Le Temps». La proportion des propriétaires était de 35,2%, en hausse de 3,2% par rapport à 1990. En l’absence de chiffres consolidés, le taux actuel fait l’objet d’estimations. Selon Philippe Thalmann, professeur d’économie à l’EPFL spécialisé dans l’environnement construit, il est compris «entre 38 et 40%», ordre de grandeur confirmé par les projections de Wüest & Partner.