Berset a la cote

Dans «Blick», un sondage montre que le ministre de la Santé Alain Berset est le conseiller fédéral le plus populaire, bien qu’il soit à plusieurs reprises au centre des critiques après l’annonce des mesures prises pour combattre la pandémie. En queue de peloton, on trouve Ignazio Cassis. À noter que plus une personne est âgée, plus sa confiance a tendance à être grande. De manière générale, En principe, le Conseil fédéral bénéficie d’un fort soutien de la part de trois quarts de la population. Mais le soutien s’amenuise. Aujourd’hui, seuls un peu plus de 70% pensent que les Sages ont réagi correctement lors de la mise en place du second train de mesures.