Drogues - Deux tiers des Suisses sont pour légaliser le cannabis

La droite dit oui aussi

Les régions linguistiques sont toutes favorables dans les mêmes proportions. Le soutien diminue un peu en fonction de l’âge des répondants, mais même chez les 65 ans et plus, le «oui» l’emporte largement. Les auteurs constatent que les régions urbaines sont plus favorables. «Quiconque n’a jamais expérimenté le cannabis ou le juge très dangereux aura tendance à en refuser la légalisation», notent-ils encore.