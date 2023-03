Crémines (BE): Deux tigres de cirque échappent à l’euthanasie grâce à un parc jurassien

Une triste issue que voulait absolument éviter Marc Zihlmann, directeur du Sikypark. Il raconte avoir réagi au quart de tour car les deux tigres, Jasmina et Seron, ont sept ans. Ils sont jeunes et en bonne santé et peuvent encore vivre au moins une dizaine d’années. Le responsable s’est rendu rapidement sur place. Il y a trouvé les félins installés dans une roulotte de cirque «plutôt modeste. C’était assez triste», témoigne-t-il.