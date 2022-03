Duo insolite : Deux titres en espagnol d’Ed Sheeran avec J Balvin

Le Britannique chante dans la langue de Cervantes sur «Sigue» et «Forever My Love», singles réalisés avec la star du reggaeton.

Ces deux collaborations, on ne les a pas vues venir. Ed Sheeran et J Balvin, qui nous avait accordé une interview, ont sorti, vendredi 25 mars 2022, les morceaux «Sigue» et «Forever My Love». Sur l’un et l’autre, le folkeux britannique de 31 ans, qui fait fort avec son album «Equals», chante en espagnol. C’est grâce à une rencontre fortuite dans un lieu plutôt inhabituel, il y a six mois, que ces chansons ont pu voir le jour.

«J’ai rencontré J Balvin dans un fitness à New York, l’an passé. C’était très tôt le matin. J’ai reconnu sa voix alors qu’il était au téléphone. Je suis allé vers lui pour lui dire bonjour», a raconté Ed Sheeran, sur Instagram. Il a ajouté qu’il avait ensuite longuement discuté avec la star du reggaeton de 36 ans avant d’aller manger à midi avec elle et de même prendre le thé durant l’après-midi: «On est devenus des potes qui parlions ensemble non-stop». Durant la période de Noël, les deux hommes ont décidé de se revoir dans un studio new-yorkais. «Les deux premiers morceaux que nous avons écrits sont «Sigue» et «Forever My Love». Il y en a bien d’autres que vous découvrirez prochainement», a précisé le Britannique. Il a également confié avoir adoré travailler avec le Colombien: «Il a voulu m’emmener dans son monde et moi dans le mien. C’était un sacré challenge pour moi d’apprendre l’espagnol, mais je me suis énormément amusé».

De son côté, J Balvin a glissé qu’il n’était pas sûr que ce soit Ed Sheeran, ce beau matin à la salle de gym, avant que le Britannique ne l’accoste: «On a pris un café, on a parlé de la vie. On a créé une véritable amitié tout en réfléchissant à comment on pourrait faire un duo. À New-York, on avait prévu de se retrouver pour une journée en studio. Vous verrez plus tard tout ce qu’on y a fait». Le chanteur a également confirmé que c’était bien lui qui avait incité Sheeran à chanter en espagnol: «Je voulais qu’il soit sur un truc reggaeton. C’était incroyable de l’entendre chanter en espagnol».