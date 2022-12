Canada : Deux tonnes et demie d’opium saisies dans le port de Vancouver

La police aux frontières canadienne a annoncé, vendredi soir, la saisie record de près de 2,5 tonnes d’opium dissimulées dans des conteneurs transitant par le port de Vancouver, sur l’océan Pacifique. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) précise qu’«il s’agit de la plus importante saisie d’opium jamais effectuée» par ses services. Les 2486 kg d’opium ont été découverts dans les pieds de 247 palettes d’expédition en plastique, à la suite d’«un examen approfondi», a indiqué l’ASFC, photos à l’appui.

Cette saisie est le résultat d’une enquête démarrée en septembre dernier par la police fédérale canadienne. Elle a abouti, le 25 octobre, à l’identification, «grâce à une vaste gamme d’outils et de technologies de détection, y compris les rayons X», d’irrégularités dans les palettes de 19 conteneurs maritimes, a précisé l’agence.

L’enquête se poursuit

Le port de Vancouver est le premier du Canada et constitue la principale porte d’entrée dans ce pays pour les produits venant d’Asie. Les autorités canadiennes n’ont pas précisé l’origine de l’opium et n’ont pas annoncé d’arrestation dans ce dossier. Elles ont cependant insisté sur le fait que l’enquête se poursuivait de manière «encore plus poussée».