Venise (I)

Deux touristes expulsés pour une baignade dans le Grand Canal

Alors que le pays venait de rouvrir ses portes aux touristes, deux Allemands ont nagé mercredi dans la célèbre voie navigable vénitienne. Interpellés par la police, ils ont été amendés et expulsés de la ville.

La scène s’est déroulée ce mercredi 3 juin vers 15h. «Les deux hommes se sont déshabillés à proximité du pont Rialto en laissant là leurs vêtements. Ils ont sauté dans l’eau et ont nagé, traversant le Grand Canal», a déclaré un porte-parole de la police locale. Des agents de la ville ont filmé la scène et remis les images à la police. Interceptés par les forces de l’ordre, «les touristes ont alors été condamnés à une amende de 350 euros chacun et ont été expulsés temporairement de la ville», a ajouté le porte-parole.