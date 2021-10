Mexique : Deux touristes tuées et trois blessés dans une fusillade

Les victimes ont été atteintes par des balles perdues lors d’un règlement de comptes entre gangs, a précisé le parquet.

Deux touristes, une Allemande et une Indienne, ont été tuées et deux Allemands et une Néerlandaise ont été blessés dans une fusillade jeudi au Mexique, a indiqué jeudi le parquet. La fusillade a éclaté dans la cité balnéaire de Tulum (sud-est) sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan, a-t-on ajouté.