Jordanie : Deux trafiquants de drogue écopent de 20 et 10 ans de prison

La justice jordanienne a condamné un Syrien et un Jordanien ayant tenté de faire passer environ deux millions de pilules de captagon de la Syrie vers la Jordanie voisine.

La Cour de sûreté de l’État a prononcé mercredi une peine de 20 ans d’emprisonnement à l’encontre d’un trafiquant syrien, également condamné à payer une amende de 20’000 dinars (plus de 26’000 francs), tandis qu’un Jordanien a été condamné à dix ans de prison et à une amende de 10’000 dinars (plus de 13’000 francs), selon la même source.