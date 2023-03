Canton de Lucerne: Deux trentenaires ont commis une vingtaine de vols en deux mois

Vol par métier, dommages matériels multiples et violation de domicile. Le tribunal criminel de Lucerne a reconnu deux hommes, âgés de 34 et 32 ans, coupables, entre autres, de ces délits. En novembre et décembre 2020, ils ont commis 24 cambriolages dans des bâtiments et des appartements dans le canton de Lucerne. Leur mode opératoire était bien rodé. À la tombée de la nuit, ils choisissaient des maisons sans éclairage. Pendant que l’un des deux s’introduisait dans les propriétés concernées et fouillait les pièces à la recherche d’argent et d’objets de valeur, le second guettait la présence de personnes à proximité. Au total, les deux hommes ont fait main basse sur de l’argent, des bijoux, des montres et d’autres objets pour une valeur d’environ 104’000 francs. À cela s’ajoutent des dommages estimés à 46’000 francs.