Politique suisse : Deux UDC mèneront les débats aux Chambres fédérales

Après les élections à la présidence des Chambres, les nouveaux élus devront s’atteler au dossier Covid-19, ainsi qu’au budget 2021.

Sauf surprise, deux UDC seront élus ce lundi sous la Coupole fédérale: le bernois Andreas Aebi président du National et le schwyzois Alex Kuprecht président du Conseil des États. Le Covid-19 et le budget 2021 auront une place importante lors de la session qui démarre.

Le Conseil fédéral a prévu des dépenses de 78,3 milliards de francs en 2021, soit 3,9% de plus comparé à 2020, essentiellement en raison des mesures liées à la pandémie. Les commissions compétentes demandent davantage.

Loyers commerciaux

Dans un Parlement où masques, plexiglas et désinfectants sont de rigueur, les Chambres devront décider si elles accordent ou non une aide pour les loyers des commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus. Les deux conseils bataillent depuis le printemps sans réussir à se prononcer.