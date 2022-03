Israël : Deux Ukrainiens tués dans l’attaque à Bnei Brak

Mardi soir, une attaque survenue près de Tel Aviv, en Israël, a fait cinq morts. Mercredi, on en savait davantage sur les victimes.

Deux Ukrainiens figurent parmi les victimes, a indiqué mercredi, la police israélienne, au lendemain d’une attaque meurtrière près de Tel Aviv qui a fait cinq morts, la troisième en une semaine. «Deux ressortissants ukrainiens de 23 et 32 ans» figurent parmi les victimes de l’attaque qui a fait cinq morts dont un policier mardi soir à Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe en banlieue de Tel-Aviv, a annoncé la police, dans un communiqué.

L’ambassade d’Ukraine en Israël a condamné dans un communiqué «l’attaque terroriste haineuse à Bnei Brak qui a fait cinq morts. Et c’est avec une profonde douleur que nous confirmons que deux citoyens ukrainiens sont au nombre des victimes».

Il ne s’agissait pas de réfugiés

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février, des milliers d’Ukrainiens ont trouvé refuge en Israël, pays où vivent plus d’un million de juifs originaires de l’ex-URSS. Mercredi, les autorités israéliennes ont indiqué que les deux Ukrainiens tués étaient des ouvriers et non des réfugiés ou des demandeurs d’asile.