Deux vaches se battent en dehors du ring, un éleveur est blessé

Valais : Deux vaches se battent en dehors de l’arène, un éleveur est blessé

Un incident s’est produit lors des combats de reines organisés dimanche dernier à Rarogne (VS). Une vache a projeté un éleveur dans une barrière.

Une scène peu commune s’est produite dimanche dernier dans le cadre des combats de reines à Rarogne (VS). Alors que deux vaches d’Hérens sont en train de sortir de l’arène, elles commencent soudain à se battre. Un rabatteur (juge à l’intérieur de l’arène) tente alors de les séparer à l’aide d’un bâton.

Au même moment, un éleveur – propriétaire d’une des deux bêtes se battant – s’approche et tente à son tour de les séparer. Alors qu’il frappe les cornes de sa vache avec un bâton, celle-ci se retourne brusquement et le projette dans une barrière. Un autre éleveur a filmé la scène. «De tels incidents sont tout à fait exceptionnels, Il y a eu un enchaînement de circonstances malheureuses», déplore-t-il.

Blessé, mais surtout énervé

La victime s’en sort avec une plaie et un œil au beurre noir. L’éleveur blessé est davantage énervé par le comportement des rabatteurs au moment des faits. «Qu’un seul rabatteur veuille séparer deux vaches, ce n’est pas possible. Il faut au moins deux personnes, voire plus, pour s’y atteler», explique-t-il dans le «Walliser Bote» ( article abonné).