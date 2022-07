Grèce : Deux victimes du crash d’hélicoptère ont succombé

L’accident d’hélicoptère survenu mercredi soir sur l’île de Samos a fait deux morts parmi les quatre membres de l’équipage. L’appareil participait à la lutte contre un incendie de forêt. Les deux hommes, un Roumain et Moldave, avaient été repérés dans l’eau inconscients mercredi soir, avant d’être hospitalisés. Les efforts de réanimation ont échoué et les victimes «ont finalement succombé à leurs blessures», a indiqué jeudi une responsable du bureau de presse des garde-côtes.

Le pilote roumain de l’hélicoptère bombardier d’eau et un autre membre de l’équipage, ressortissant grec, ont été sauvés, selon un communiqué des garde-côtes et des pompiers. D’après la télévision publique Ert, l’accident est survenu alors que l’hélicoptère était en train de se ravitailler en eau de mer pour lutter contre un incendie de forêt près du village Paleochori. Le feu s’était déclenché mercredi vers 13 h (heure suisse).

Aide européenne

Les flammes continuaient jeudi de faire rage, attisées par des vents forts allant jusqu’à 7 sur l’échelle Beaufort (qui comprend 13 degrés), selon le service des pompiers. Une centaine de soldats du feu et 15 véhicules épaulés par l’armée ainsi que des volontaires sont actuellement à la lutte contre l’incendie. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de ce feu, selon les autorités.

Ainsi, depuis le 1er juillet, 250 pompiers roumains, français, allemands, bulgares, finlandais et norvégiens, ont commencé successivement à être déployés à travers le pays. Des dizaines de petits et moyens feux de forêt se sont déclenchés ces dernières semaines dans le pays, attisés par de forts vents et des températures de plus de 30 degrés Celsius sans toutefois faire de victimes.