Rap : Deux vieux inédits de Damso exhumés

Les titres «Cyclone», de 2008, et «Mieux vaut star que jamais», de 2011, ont fait surface sur Twitter. Les fans sont aux anges.

Twitter est en ébullition depuis le dimanche 13 février 2022. Ce jour-là, un fan de Damso, qui a énigmatiquement donné rendez-vous à son public en 2025, a publié des extraits d’anciens inédits du rappeur. «Cyclone» est présenté comme «le plus vieux son de Damso datant de 2008, à l’âge de ses 15 ans». Le second, «Mieux vaut star que jamais» remonterait, lui, à 2011. Ce fan, qui répond au pseudo de Damsokuchli sur le réseau social et qui a déjà rencontré l’artiste de 29 ans en chair et en os, n’a pas indiqué d’où il tenait ces deux titres. Ni même pourquoi il avait décidé de les publier. Une chose est sûre: ces morceaux ont séduit les amateurs du Belge qui a cartonné avec «QALF Infinity», réédition de son dernier album en date sortie en avril 2021.