Crans-Montana (VS): 2 voitures de luxe détruites à Nouvel An

Crans-Montana (VS) : Deux voitures de luxe détruites par des batteries de feux d’artifice de Nouvel An

Un homme vient d’être condamné pour avoir involontairement bouté le feu à une Porsche et à une BMW lors du passage à la nouvelle année.

La fête s’est bien passée, mais le grand final beaucoup moins. À Nouvel An, il y a une année presque jour pour jour, un quadragénaire portugais a tiré une première batterie de feux d’artifices en milieu de soirée. Il l’a ensuite mise à refroidir dans la neige, à proximité d’une Porsche Macan. Comme le veut la tradition, à minuit, les convives se sont souhaité une belle année et, ensuite, l’artificier amateur a allumé une seconde salve pyrotechnique.

Rentré chez lui peu après, ce dernier a finalement dû revenir d’urgence sur les lieux. La Porsche s’était embrasée par convection, explique «Le Nouvelliste». Armés de seaux d’eau, l’ouvrier du bâtiment et ses amis ont bien tenté d’éteindre les flammes. Mais rien n’y a fait. Pire encore, une BMW M140 a également pris feu. Seule l’intervention des pompiers a permis de maîtriser le sinistre. Si aucun blessé n’est à déplorer, les deux voitures de luxe ont été détruites. Coupable d’incendie par négligence, le Portugais a écopé de 20 jours-amende avec sursis et de 200 francs d’amende. Et pour ce qui est des bagnoles calcinées, à lui de s’arranger avec son assurance pour dédommager les propriétaires.