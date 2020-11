Le 11 novembre dernier, en début d’après-midi, une voiture alors stationnée sur une place privée du chemin de Roche à Chardonne (VD) s’est mise fortuitement en mouvement. Sa conductrice a tenté de pénétrer dans l’habitacle pour essayer de la stopper dans sa progression inopinée. Mais durant cette action, le véhicule s’est s’appuyé contre un mur, coinçant ainsi la cheville de la conductrice entre le bas de caisse et la portière, révèle mardi un communiqué de Police Riviera.

Et la mésaventure ne s’arrête pas là. Un automobiliste de passage s’est arrêté pour porter assistance à la conductrice en mauvaise posture. Mais alors qu’ils essayaient tous deux de trouver une solution, le véhicule de l’homme s’est mis à son tour en mouvement et est venu heurter l’automobile déjà accidentée, avant de terminer sa course contre la porte métallique d’une propriété. L’accident aura fait chuter au passage une personne de la famille présente sur les lieux. L’ambulance, la police ainsi que SDIS Riviera sont intervenus ce jour-là. Les deux accidents successifs ont donc fait deux blessés.