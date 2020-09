Le butin dérobé a été estimé à plus de vingt mille francs. Dans le cadre d’investigations approfondies, la Police cantonale de Fribourg a identifié et interpellé deux ressortissants algériens qui se sont adonnés aux vols en bande durant les mois de mai à juillet 2020, lors de cambriolages, de vols de bourses de sommelière et de vols dans des véhicules, en Romandie et dans le canton de Berne.