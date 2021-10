Fribourg : Deux voyous voleurs d’herbe mis en déroute par un couple de retraités

Le duo s’était introduit de force chez deux aînés afin de mettre la main sur la marijuana appartenant à leur petit-fils. L’un d’entre eux vient d’être condamné par le Ministère public.

En découvrant les deux voyous encagoulés sur son pas de porte, Madame les a sommés d’enlever leurs masques raconte La Liberté. Après avoir été bousculée par les intrus, elle a appelé son mari à la rescousse qui est parvenu à retirer la cagoule de l’un d’entre eux. Les deux compères, un mineur et un jeune de 20 ans, ont ensuite pris la fuite avant d’être arrêtés à Courtion. Le plus âgé vient d’être condamné par le Ministère public fribourgeois à cinquante jours-amende avec sursis et une amende de 1200 francs pour violation de domicile et voies de fait.