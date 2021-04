Cette opération a nécessité l’engagement d’un peu plus de 600 hommes et femmes provenant de la Police cantonale vaudoise et des polices communales, avec l’appui de spécialistes des polices romandes dans le cadre du Groupement latin de sécurité et de maintien de l'ordre (GMO), des groupes d'intervention romands (GIRO), des pompiers du SPSL et du SDIS de la région Venoge. Des procureurs du Ministère public vaudois et des moyens sanitaires de la Direction générale de la santé et du détachement poste médical avancé (DPMA) ont été également présents sur place ces derniers jours. Le personnel des communes de la Sarraz, d’Eclépens et de la société Holcim ont aussi été mobilisés pour la remise en état du site.