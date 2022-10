Pop : Deuxième album en vue pour Lewis Capaldi

Bonne nouvelle pour les fans de Lewis Capaldi. Le chanteur écossais de 26 ans, qui s’est fait virer de Tinder, a annoncé l’arrivée de «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» pour le 19 mai 2023. Ce deuxième album fait suite à «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», disque sorti en mai 2019 et porté par les cartons des singles «Someone You Loved» (2,5 milliards d’écoutes sur Spotify) et «Before You Go» (1,4 milliard).