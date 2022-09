Football : Deuxième défaite consécutive de Lyon

L’OL a perdu 2-1 dimanche dans la Principauté monégasque lors de la 7 e journée de Ligue 1. Avec 13 points, les Lyonnais sont 5 es du classement et Monaco remonte à la 7 e place.

Monaco a passé la vitesse supérieure face à Lyon (2-1) dimanche en clôture de la 7 e journée de Ligue 1, se propulsant vers une première partie de classement où carburent Lorient, inarrêtable contre Nantes (3-2), et Rennes, qui a pris Auxerre de vitesse (5-0).

Monaco se hisse, Lyon dévisse

Le début de saison de Monaco passe au vert, celui de Lyon se teinte d’orange: en enchaînant trois succès en une semaine, contre Nice (1-0) en L1, face à l’Étoile rouge de Belgrade en Ligue Europa (1-0) et enfin dimanche soir contre Lyon, l’ASM s’est repositionnée à la 7 e place en championnat (11 pts), à deux longueurs de l’OL (5 e , 13 pts).

Ces derniers jours, l’équipe de Philippe Clement a redressé la barre, et c’est Lyon, battu deux fois en quatre jours, à Lorient (3-1) puis sur le Rocher, qui voit sa belle série de début de saison s’interrompre.

L’OL a trop gâché au stade Louis-II, multipliant les banderilles, notamment par son capitaine Alexandre Lacazette (21 e , 35 e , 52 e ). Et c’est Monaco qui a fait la différence avec deux coups de pied arrêtés déposés par Caio Henrique, d’abord sur la tête de Benoît Badiashile (56 e ), puis sur celle de Guillermo Maripan (63 e ).

Lorient épatant, Rennes impitoyable

Lorient, de son côté, se n’arrête plus: les Merlus ont confirmé leur début de saison retentissant avec une nouvelle victoire probante, 3-2 contre Nantes, sur des but signés Dango Ouattara sur coup franc (19e), Yoann Cathline (60e) et Ibrahima Koné (74e)