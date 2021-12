Russie : Deuxième dissolution en deux jours pour l’ONG Mémorial

La justice russe a ordonné mercredi, pour la deuxième fois en deux jours, la fermeture des structures de la principale organisation de défense des droits du pays en dépit d’une vague internationale d’indignation.

La cour «a décidé d’accéder à la requête du procureur de dissoudre l’organisation de défense des droits Mémorial et toutes les entités rattachées», a déclaré mercredi le juge Mikhaïl Kazakov au tribunal de la ville de Moscou. La décision de mercredi s’applique à l’organisme recensant les violations des droits humains dans la Russie contemporaine, notamment les poursuites politiques visant les opposants de Vladimir Poutine.

La veille, la Cour suprême avait banni sa maison mère, Mémorial International, et ses structures enquêtant sur les purges soviétiques. Le Centre de défense des droits humains de Mémorial a été dissous pour avoir enfreint une loi controversée sur les «agents de l’étranger» et avoir fait l’apologie du «terrorisme» et de l’«extrémisme».