Afrique : Deuxième frappe américaine en quelques jours en Somalie

Le Pentagone a visé vendredi des shebab affiliés à Al-Qaïda en Somalie. Après une interruption de six mois, c’est la deuxième frappe en quatre jours sous le nouveau président américain Joe Biden.

Getty Images via AFP

L’armée américaine a mené vendredi une frappe aérienne en Somalie contre des djihadistes shebab affiliés à Al-Qaïda, la deuxième en quatre jours après une interruption de six mois, a-t-on appris auprès du Pentagone.

Des frappes en accord avec «la loi de 2001»

Relâchement sous Trump

Questionné cette semaine sur la reprise des frappes en Somalie, le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby, a souligné que le commandant de l’Africom, le général Stephen Townsend, avait toute autorité pour répondre à une demande du gouvernement somalien. Ces frappes «soulignent la menace que les shebab continuent de représenter en Somalie et dans la Corne de l’Afrique», a indiqué John Kirby. «Cette menace reste importante et nous resterons vigilants à son sujet».

L’ex-président Donald Trump avait, dès le début de son mandat en 2016, relâché le contrôle que Barack Obama exerçait sur les opérations armées contre les groupes djihadistes, disant «faire confiance à (ses) généraux». Les frappes de drones avaient alors été multipliées, passant de 11 bombardements en Somalie en 2015 à 64 en 2019 et 54 en 2020, selon l’organisation spécialisée Airwars. Juste avant son départ du pouvoir, Donald Trump avait ordonné le retrait des quelque 700 soldats des forces spéciales qui étaient déployés en Somalie pour former et conseiller l’armée somalienne.