Soleure - Deuxième incendie en moins de deux jours

Les pompiers ont à nouveau été appelés pour un sinistre qui s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble situé à Olten (SO). Cette fois, le feu a pris dans le grenier. À peu près au même endroit, un incendie s’était produit il y a deux jours. Un pompier et un résident ont été légèrement blessés dans cette deuxième intervention. Les combles de l’immeuble voisin ont également été touchés. «Ce deuxième sinistre était moins violent que le premier» a indiqué le porte-parole de la police soleuroise Andreas Mock.

Police SO

On ignore encore les causes du premier incendie et comment le suivant s’est produit. «Une chose est sûre: ces reprises de feu sont généralement rares» a ajouté le porte-parole.