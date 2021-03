Hong Kong : Deuxième jour d’audience pour des dizaines d’opposants

Les audiences des 47 militant poursuivis pour «subversion» reprennent mardi, la session de la veille ayant été ajournée dans la nuit après le malaise d’une prévenue.

Lundi, il s’est écoulé pas moins de 15 heures entre le début de l’audience et son ajournement, alors que les avocats s’efforçaient à combattre les réquisitions de placement en détention provisoire.

L’un des principaux outils de cette répression est une loi draconienne sur la sécurité nationale, en vertu de laquelle des poursuites ont été lancées dimanche pour «subversion» contre les 47 militants qui ont été présentés lundi au tribunal pour leur inculpation formelle. Ils représentent un spectre très large de l’opposition locale, avec d’anciens députés, des universitaires, des avocats, des travailleurs sociaux et nombre de militants plus jeunes comme Joshua Wong, déjà détenu dans une autre affaire.

Des centaines de leurs partisans s’étaient massés lundi aux abords du tribunal de Kowloon, scandant des slogans pro-démocratie, un rassemblement dont l’ampleur n’avait plus été vue à Hong Kong depuis des mois, et qui n’était pas sans rappeler les manifestations de 2019. En temps normal, les audiences statuant sur le placement en détention provisoire des inculpés sont une affaire de quelques heures.

Poursuivis pour les primaires

Mais le tribunal a eu fort à faire avec d’une part la lourdeur du contentieux -47 prévenus- et de l’autre les approximations d’une loi sur la sécurité nationale qui, aussi draconienne soit-elle, est très vaguement formulée. Une des grandes nouveautés du texte est qu’il considère que la mise en liberté sous caution n’est plus automatique dans le cadre de crimes non violents.