Assassinat de Morges (VD) : Deuxième jour de procès du jihadiste à Bellinzone

Prévue sur cinq jours, l’audience sur l’assassinat du jeune Portugais à Morges s’est poursuivie mardi à Bellinzone. Un proche de la victime a témoigné.

Le verdict du procès est attendu en janvier 2023. L’accusé risque la réclusion à vie. DR

Jour deux sur cinq consacré au procès du ressortissant turco-suisse, accusé de l’assassinat d’un Portugais en 2020 à Morges (VD). Pour rappel, le prévenu, âgé aujourd’hui de 29 ans, avait poignardé à mort un jeune quidam à l’aide d’un couteau de cuisine. La victime avait été choisie au hasard dans un kebab de Morges pour venger l’État islamique. Au moment des faits, l’accusé a crié «Allah akbar», qui signifie «Dieu est grand» en arabe.

Ce procès est le premier pour homicide à caractère jihadiste en Suisse. Depuis lundi, le prévenu doit répondre de ses actes devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Lors de l’audience de lundi, la cour a voulu comprendre l’assassinat du 12 septembre 2020, en tentant de saisir comment l’auteur de l’attentat entrevoit l’islam. Le prévenu a avoué regretter son attaque, qui «n’était pas un acte terroriste», a-t-il affirmé. Avant de concéder: «Aujourd’hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Je me suis complètement trompé. Je ne pense pas que mon acte ait apporté quoi que ce soit au prophète». Mardi, le procès se poursuit avec l’audition des proches de la victime, de l’expert psychiatre et des témoins.

«J’ai vu l’auteur sortir un couteau et poignarder mon ami»

Un deuxième jour de procès à Bellinzone, qui a commencé par l’interrogatoire des plaignants et des proches de l’accusé. Le premier plaignant à prendre la parole était un ami du Portugais décédé à Morges en 2020, «depuis plus de dix ans». Le proche a été témoin des faits: «Je ne connais pas le prévenu», a déclaré l’homme au Tribunal. De la scène qui lui est restée en tête, il a partagé: «J’ai vu l’auteur sortir un couteau et poignarder mon ami.»

Au début, cet ami n’a pas du tout réalisé ce qui se passait: «Puis il a touché l’endroit et a compris qu’il saignait. Peu après, il a perdu connaissance». Lui-même aurait d’abord couru après l’agresseur: «Quand l’agresseur est entré dans une maison, j’ai arrêté de le suivre et je suis retourné au kebab». Après l’attentat, il serait resté chez lui pendant environ deux semaines: «Pour me calmer», a-t-il dit.

Le prévenu a refusé d’entrer en salle d’audience

Après l'interrogatoire, le témoin a quitté la salle d'audience. L'accusé, qui ne pouvait pas être présent dans la salle, en raison de l'interrogatoire du témoin et de l'état psychique du plaignant, devait revenir. Mais le prévenu a refusé de le faire. La raison : selon son avocate Me Nadia Calabria, il voulait rester dans l'autre salle pour ne pas rencontrer la famille de la victime. Les avocats des plaignants s'y sont opposés et l'accusé a dû ensuite entrer, accompagné par deux policiers.

Développement suit…