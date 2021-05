Pays à risque et quarantaines - Deuxième liste de l’OFSP: la petite sœur pour les vaccinés et guéris

Combien de jours après la 2ème dose ou l’infection?

L’ordonnance du Conseil fédéral publiée mercredi dernier, et qui entre en vigueur lundi, donne encore des précisions utiles: est considérée comme vaccinée une personne qui a reçu un vaccin autorisé en Suisse ou par l’Agence européenne des médicaments (excluant donc, par exemple, les vaccins russe et chinois), et ce «dès la vaccination complète». L’exemption de quarantaine dure, pour l’instant, six mois. Pour les personnes guéries, l’exemption est octroyée pendant six mois également, «à compter du 11e jour qui suit la confirmation de l’infection.»