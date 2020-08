Liste(s) de la Confédération

Deuxième liste mise à jour: la Suisse ferme ses frontières aux Algériens

Le Département de la justice a mis à jour sa propre liste des pays qui ne sont pas soumis à une interdiction d’entrée. L’Algérie en a été exclue après une remontée des cas.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a à son tour opéré une mise à jour de sa liste des pays à risque (à ne pas confondre avec la liste de l’OFSP pour les pays en provenance desquels une quarantaine est obligatoire, lire plus bas). Cette nouvelle version, qui entre aussi en vigueur samedi, ne présente qu’un seul changement: l’Algérie n’y figure plus.