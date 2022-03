Banlieue parisienne : Deuxième nuit de violences après la mort d’un homme tué par un policier

Des véhicules ont été incendiés et des barricades enflammées ont été dressées dans la nuit de dimanche à lundi, au nord de Paris. Cinq personnes ont été interpellées, a annoncé la police.

À Sevran, ville populaire située au nord de Paris, huit véhicules dont un poids lourd ont été délibérément incendiés et le feu s’est propagé à quatre autres véhicules, a détaillé une source policière, en précisant que cinq personnes avaient été interpellées. Des barricades enflammées ont également été dressées dans un autre quartier, a ajouté la source.

Armés de barres de fer

Dans la ville limitrophe d’Aulnay-sous-Bois, un bus de transport public a été incendié dans la nuit. Alors qu’une barricade avait été dressée au milieu de la route, le chauffeur a dû arrêter le bus et demander aux passagers de descendre, a indiqué une autre source policière. Une «trentaine d’individus encagoulés et armés de barres de fer» lui ont alors intimé l’ordre de descendre à son tour du bus, qu’ils ont volé puis incendié, a-t-elle poursuivi.

Abattu au volant d’une fourgonnette volée

La nuit précédente avait déjà été marquée par une dizaine d’interpellations pour incendie et jets de projectiles sur les forces de l’ordre déployées en renfort pour sécuriser les lieux. Les échauffourées ont démarré après la mort samedi, d’un homme de 33 ans, touché par le tir d’un policier lors d’une intervention entre Aulnay-sous-Bois et Sevran.

La brigade anticriminalité, qui avait repéré une fourgonnette signalée volée, avait tenté de procéder au contrôle du chauffeur, arrêté à un feu rouge. «Un policier s’est porté à la hauteur de la vitre du conducteur et, dans des circonstances qui restent à déterminer précisément, a fait usage de son arme – un seul coup de feu – au moment où la camionnette redémarrait brusquement», a expliqué le procureur de la République de Bobigny, dans un communiqué publié dimanche.

L’automobiliste a fini sa course «plusieurs centaines de mètres plus loin» en percutant des voitures en stationnement, selon le parquet. L’Inspection générale de la police nationale a été saisie de l’enquête. Le policier, «en état de choc, a dû être hospitalisé et les médecins n’ont pas encore autorisé son audition», d’après le procureur.