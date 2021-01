Pays-Bas : Deuxième nuit d’émeutes après l’imposition d’un couvre-feu

Plusieurs villes des Pays-Bas étaient le théâtre d’émeutes lundi soir, pour la deuxième nuit consécutive, après l’imposition ce week-end d’un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie.

Des affrontements ont opposé la police antiémeute à des groupes de protestataires à Amsterdam ainsi que dans la ville portuaire de Rotterdam, où des vitrines de magasins ont été brisées et leurs marchandises pillées.

Amesfoort (est), la petite ville de Geleen (Sud), près de Maastricht, La Haye ou encore Den Bosch ont aussi été secouées par des émeutes, ont rapporté la police et des médias.

Plus de 70 personnes avaient été arrêtées à 22 h 00 GMT, selon la télévision publique néerlandaise NOS. «Une confrontation est en cours entre la police antiémeute et des jeunes qui leur lancent des feux d’artifice», avait indiqué un peu plus tôt dans un tweet la police de Geleen.