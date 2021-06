Formule 1 : Deuxième pole consécutive pour Leclerc au GP d’Azerbaïdjan

Le pilote Ferrari partira de la première place dimanche. Il sera suivi par Hamilton et Verstappen. La séance de qualifications a été émaillée de quelques accidents.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), en mauvaise posture jusque-là dans les rues de Bakou, est parvenu à se placer à ses côtés en première ligne. La deuxième revient au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat et favori frustré, et au Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

«Cette pole position n’a pas le goût qu’elle devrait avoir», admet le Monégasque, mais il saura s’en contenter car elle est «inattendue» au vu des performances de la Scuderia comparées à Red Bull et Mercedes l’an dernier et depuis le début de saison.

Plus tôt dans la séance, l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren, 13e), le Canadien Lance Stroll (Racing Point, non classé) et l’Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, non classé) sont aussi venus s’encastrer dans les barrières de sécurité.