Thurgovie : Deuxième suspect arrêté pour un meurtre vieux de 15 ans

Un Italien de 58 ans a été arrêté mercredi passé à son domicile dans le canton de Schaffhouse par les polices schaffhousoise et thurgovienne et placé en détention, apprend-on lundi. Un premier suspect, un sexagénaire, avait été arrêté le 12 août dernier et se trouve déjà en détention préventive.