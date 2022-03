Irak : Deuxième tentative pour élire le président irakien

En Irak, les parlementaires doivent d’abord élire le chef de l’État avant que celui-ci ne nomme à son tour le chef du gouvernement, clef de voûte de l’exécutif.

Les deux favoris de l’élection, Rebar Ahmed du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) à gauche et le président sortant Barham Saleh, issu de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) à droite.

La deuxième sera-t-elle la bonne? Les députés irakiens sont appelés à élire samedi le président de la République, six semaines après une première tentative infructueuse, mais les appels au boycott pourraient de nouveau faire capoter le vote.

Six mois après les législatives anticipées d’octobre 2021, l’Irak ne connaît toujours pas le nom de son nouveau président, ni celui de son premier ministre, clef de voûte de l’exécutif. Or la désignation du second est conditionnée à l’élection du premier. En clair: les parlementaires doivent d’abord élire le chef de l’État pour que celui-ci nomme à son tour le chef du gouvernement, poste qui fait l’objet d’interminables tractations entre partis.