Élections communales vaudoises: Les résultats du deuxième tour sont tombés à Lausanne et Vevey

À Montreux, ce qui avait surtout marqué le premier tour était le retard dans la proclamation des résultats, qui sont finalement tombés au petit matin. Du côté de Nyon, plusieurs candidats de droite se disputeront les deux places laissées libres après l’élection au premier tour de cinq candidats de gauche. À Vevey, seuls deux sortants s’étaient présentés: Michel Agnant et Jérôme Christen. Le premier avait terminé seulement 20e, mais reste en course. Le second, 14e au premier tour, a décidé de jeter l’éponge. Le renouvellement de l’exécutif sera donc total ou presque, après une législature plus que mouvementée.