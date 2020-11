Brigue (VS) : Deuxième tour pour l’élection du président

Le 29 novembre, le libéral-radical Mathias Bellwald affrontera le démocrate-chrétien Patrick Amoos pour obtenir la présidence de la commune de Brigue (VS).

«Je remercie toutes les électrices et tous les électeurs de Brigue, Glis, Gamsen et Brigerbad qui m’ont donné leur voix et leur confiance», écrit sur Facebook celui qui fait partie du conseil communal de Brigue-Glis depuis 14 ans. Et le démocrate-chrétien d’ajouter qu’il leur est déjà reconnaissant de leur soutien au 2e tour.