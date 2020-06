Deuxième vague

Le «danger» vient plus d’Amérique du Sud que de Chine

Un membre du Conseil scientifique français s’est exprimé jeudi devant l’Assemblée nationale. Il a exprimé ses craintes face à la situation actuelle au Brésil, notamment.

Nouveau confinement général «ni possible, ni souhaitable»

Le conseil scientifique a publié le 5 juin un avis estimant que le scénario d’une «épidémie sous contrôle» dans les prochains mois était le plus probable, mais que les pouvoirs publics devaient se préparer activement pour anticiper des scénarios plus défavorables, pour «ne pas se retrouver dans la situation vécue le 12 mars» où le confinement était devenu inévitable, a rappelé son président devant les députés.

Le Pr Delfraissy a aussi répété qu’un nouveau confinement généralisé ne serait à son sens «ni possible, ni souhaitable», car «il ne serait pas accepté par la population» et aurait des conséquences économiques et sociétales trop lourdes. En cas de besoin, il envisage plutôt «un confinement partiel» conseillé aux «populations plus âgées, plus à risque».