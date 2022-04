Football : Devant 91’648 spectateurs, les Barcelonaises mettent un pied en finale

Gagnantes 5-1 contre Wolfsburg dans un Camp Nou qui enregistre un nouveau record, les Catalanes sont un pas de la finale de la Ligue des champions.

La joie d’Alexia Putellas (capitaine) et des Barcelonaises après le cinquième but.

Quel festival! Le FC Barcelone, tenant du titre, a balayé Wolfsburg 5-1 vendredi dans un Camp Nou à l’affluence record (91’648 spectateurs) en demi-finale aller de la Ligue des champions dames, et a mis un pied en finale.

Les Catalanes, qui ont joué avec Ana Maria Crnogorcevic jusqu’à la 74e minute, n’avaient jamais marqué un seul but lors de leurs quatre confrontations précédentes face à la formation allemande. Elles ont fait trembler les filets allemands cinq fois vendredi soir, pour le plus grand bonheur d’un Camp Nou conquis.

Et le plus grand stade d’Europe n’a pas mis longtemps à vibrer: le stade s’est enflammé dès la 3e minute, sur l’ouverture du score signée Aitana Bonmati, à la conclusion d’un long ballon servi par Fridolina Rolfö.

Puis les Blaugranas ont enclenché le mode tornade et ont offert une première période d’anthologie: à la 10e minute, Caroline Graham Hansen s’est faufilée dans la défense verte, s’est défaite de Joelle Wedemeyer d’un crochet, et a placé son ballon dans la lucarne gauche pour le 2-0.

«Alexia», Ballon d’or?

À la demi-heure de jeu (33e), Jennifer Hermoso a converti la belle passe en retrait de Marta Torrejon dans la surface. Et à la 38e, Alexia Putellas s’est engouffrée dans l’énorme brèche ouverte par le rideau allemand dans l’axe, parfaitement servie en profondeur par Mapi Leon, et a battu Almuth Schult en deux temps pour le 4-0 avant la pause.

But tardif

Et ce n’est qu’à la 73e minute que les Allemandes ont trouvé la brèche, sur un ballon en profondeur conclu par Jill Roord et validé après une longue interruption vidéo. Un but neutralisé à la 85e par Putellas, qui a converti un penalty qu’elle a elle-même provoqué, pour signer un doublé.