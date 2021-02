Football : «Devant» des milliers de fans, l’Inter marche sur le derby milanais

Tandis que des milliers de Milanais se sont réunis devant San Siro, l’affrontement entre les deux équipes phares de la ville a tourné à la correction: 3-0.

Les abords de San Siro dimanche. Getty Images

Plusieurs milliers de supporters de l’Inter Milan et de l’AC Milan se sont rassemblés dimanche devant le stade San Siro avant le derby opposant les deux clubs actuellement en tête du championnat d’Italie. En deux groupes distincts, les tifosi des deux clubs – Curva Sud pour Milan et Curva Nord pour l’Inter – ont accueilli l’arrivée des cars des équipes avec des chants et des drapeaux, avant ce match disputé comme tous les autres en Italie à huis clos.

Les forces de l’ordre étaient présentes en nombre pour éviter notamment tout contact entre les deux groupes de supporters, ce qui n’a pas empêché certains de tenter de s’approcher de leurs rivaux.

Sur le terrain, l’Inter a atomisé l’AC 3-0 grâce à son duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, pour faire le trou en tête de la Serie A, avec désormais quatre points d’avance sur les Rossoneri.

Romelu Lukaku a gagné par KO son duel avec Zlatan Ibrahimovic: le Belge a été à l’origine du premier des deux buts de Lautaro Martinez (5e) avant de marquer en seconde période (66e) son 17e but en championnat pour prendre seul la tête du classement des buteurs. Martinez avait entre-temps fait le break pour les Intéristes (57e).

L’AC marque le pas

Le Suédois a été le Rossonero le plus dangereux, mais cela n’a pas suffi contre un Samir Handanovic exceptionnel dans le but intériste en seconde période. Quelques semaines après leur «clash», tête contre tête, en quart de finale de la Coupe d’Italie, «Ibra» et «Big Rom» se sont soigneusement évités sur la pelouse, pour éviter de nouvelles étincelles.

Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, l’Inter semble plus que jamais sur orbite pour le scudetto. Son calendrier désormais réduit aux quinze matches restants de championnat, sans Coupe d’Europe ni Coupe d’Italie, elle fait désormais figure de favorite pour le titre, onze ans après son 18e et dernier sacre national. Même si Antonio Conte se gardera bien d’enterrer trop tôt la Juventus, désormais à onze points (5e), avec toutefois deux matches de plus à disputer.

L’AC Milan, après sa magnifique première partie de saison, marque de son côté clairement le coup avec cette quatrième défaite en 2021.