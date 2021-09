France/ Italie : Devant la justice, l’oncle de Saman nie avoir participé au meurtre de sa nièce

Suspecté d’être impliqué dans la mort probable d’une Pakistanaise de 18 ans membre de sa famille en Italie, Danish H. a rejeté toute accusation mercredi à Paris.

Corps jamais retrouvé

L’audience de fond portant sur la remise de ce ressortissant pakistanais aux autorités italiennes se tiendra le 20 octobre, et la décision devrait alors être mise en délibéré.

Dans cette affaire qui a suscité beaucoup d’attention et de colère en Italie, Danish H. est un des cinq membres de la famille de Saman Abbas, une jeune femme de 18 ans, suspectés d’avoir participé à son meurtre. Son corps n’a pas été retrouvé.

Parents partis au Pakistan

Mineure, elle s’est tournée vers les services sociaux et a été placée à l’abri en novembre. Elle a dénoncé ses parents à la police, mais est retournée les voir le 11 avril.

Les policiers ont découvert des images de vidéosurveillance datant de fin avril sur lesquelles, tard un soir, cinq personnes quittaient le domicile familial avec pelles, pied de biche et seau, revenant deux heures et demie plus tard.