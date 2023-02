Etats-Unis: Devant le Congrès, Biden se veut porteur d’espoir

États-Unis : Devant le Congrès, Biden se veut porteur d’espoir

Le retour du Made in America, et des «emplois bien rémunérés»: Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, a tenté mardi devant le Congrès d’insuffler un message d’espoir, et de prospérité économique, à une Amérique morose.