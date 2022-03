Corse : Devant le «déni méprisant» de l’Etat, le FLNC menace de reprendre la lutte

Conséquence des tensions qui secouent l’île de beauté depuis l’agression d’Yvan Colonna, le mouvement indépendantiste clandestin s’est fendu d’un communiqué, mercredi.

«Déni méprisant»

«Si l’Etat français demeurait encore sourd, il ne pourra y avoir de sacrifice de la jeunesse qui n’entraîne une réaction proportionnée de notre part, et rapidement les combats de la rue d’aujourd’hui seront ceux du maquis de la nuit de demain», avertit le communiqué du mouvement indépendantiste clandestin qui avait officiellement déposé les armes en 2014, au terme de quatre décennies de lutte armée marquées par plus de 4500 attentats revendiqués.

Estimant que ce «déni méprisant» de l’Etat «vient d’être porté à son paroxysme par la monstrueuse tentative d’assassinat d’Yvan Colonna à Arles», le FLNC enchaîne: «Le mépris engendre la colère, et la colère entraîne la révolte. Et chez nous la révolte provoque l’insurrection».

«Colère populaire»

Au sujet des émeutes en Corse de ces derniers jours, il rappelait que la violence chez les jeunes en Corse a toujours existé: «Avant, elle était nourrie par le Front de libération nationale corse. Ensuite, on a vu une période plus calme, depuis qu’il n’y a plus le FLNC. Aujourd’hui, les violences sont très comparables à celles des «black blocs» (jeunes militants habillés de noir qui investissent les manifestations pour en découdre avec les forces de l’ordre, NDLR) dans le sens où elles sont très organisées».