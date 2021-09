Genève : Devant le juge pour s’être assis dans des carrés tracés à la craie

Plusieurs activistes ont été jugés vendredi après avoir participé au mouvement #4m2. Ils contestent des amendes de plusieurs centaines de francs.

Le 4 mai 2020, en plein confinement, des centaines de personnes dans plusieurs villes romandes tracent des carrés de 4m² à la craie et s’asseyent à même le sol. Ils revendiquent un redémarrage post-confinement qui rompe avec les valeurs de la société pré-covid avec le slogan «Pas de retour à l’anormal, tout commence!». A Genève, plusieurs seront arrêtés par la police, puis amendés les jours suivants, lors d’autres démonstrations. La douloureuse se monte à 750 fr pour avoir manifesté à plus de cinq sur la voie publique alors que cela était strictement interdit par les pouvoirs publics et ne pas avoir obéi aux ordres de la police.